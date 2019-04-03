Президент Украины потребовал проверить все руководство госконцерна «Укроборонпром» на детекторе лжи

Петр Порошенко поручил направить результаты в СБУ или в правоохранительные органы, если будут выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе главы государства. В конце февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждалось, что оборонным предприятиям поставлялись детали по завышенным в несколько раз ценам. В расследовании фигурируют бывший бизнес-партнер Порошенко и предприятие, которое раньше принадлежало президенту Украины.