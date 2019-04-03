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02:12, 03 апреля 2019

В Индии заявили, что испытания противоспутникого оружия не угрожают МКС

Все обломки, которые появились на высоте 300 км, в конечном счете, сгорят в атмосфере, сказал бывший глава индийской Организации оборонных исследований и разработок Виджай Кумар Сарасват. Другой эксперт, чье мнение также приводит газета «Таймс оф Индия», отметил, что аналогичные испытания, в результате которых в космосе появилось множество обломков, проводили США и Россия. Ранее в НАСА обвинили Индию в том, что после уничтожения мишени в космосе появилось около 400 фрагментов, которые потенциально могут столкнуться с МКС.



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