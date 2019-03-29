Василий Уткин уверен, что нападение на него связано с его журналистcкой деятельностью

Известный спортивный обозреватель и ведущий «Эха» ранее сообщил о махинациях с покупками футболистов. По мнению Уткина, за ними может стоять Алан Агузаров, юрист главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова. Журналист рассказал «Эху», что накануне вечером неизвестный молодой человек, который ждал его у машины, брызнул в лицо слезоточивым газом. По словам Уткина, он находится дома, с ним все в порядке.