В Канаде пумы напали на детей дважды за день

Оба инцидента произошли 29 марта, но о втором случае стало известно только накануне. На острове Ванкувер в парке города Лэйк-Ковичан пострадал четырехлетний мальчик, который находился под присмотром подростка. В том же городе пума забралась на задний двор жилого дома, где играл 7-летний мальчик, и набросилась на ребенка. От серьезных травм его спасли взрослые. Трех пум нашли и застрелили. По словам специалистов, возможно, они напали из-за сильного голода.