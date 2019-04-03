На Украине возбудили дело против пограничников из-за полета в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением. Причиной стало разрешение на полет в столицу России. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал возбудить уголовное дело в отношении самих украинских политиков за незаконное пересечение границы. В свою очередь, в Госпогранслужбе ранее сообщили, что не могли не выпустить самолет, потому что все документы были в порядке. В Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук недавно встретились с премьером Дмитрием Медведевым.