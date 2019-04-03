В Алжире начались народные гуляния после сообщений об отставке президента, занимавшего пост главы государства 20 лет

Как сообщает агентство ТАСС, в центральные районы столицы стали стекаться толпы празднующих людей, многие обернулись в национальные флаги, слышны автомобильные сигналы. 82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе около двух часов назад. Он был президентом с 1999 года и собирался баллотироваться на пятый президентский срок, но отказался от этой идеи из-за многотысячных акций протеста. В заявлении Бутефлики говорится, что решение об отставке принято им сознательно по собственной воле, чтобы «успокоить сердца и души соотечественников и позволить им вместе вести Алжир в направлении будущего», сообщает агентство ТАСС.