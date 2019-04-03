Неизвестный напал на ведущего Эхо Москвы Василия Уткина

Об этом спортивный журналист сам сообщил нашей радиостанции. На улице молодой человек распылил ведущему в лицо содержимое баллончика и попал в глаза. По словам Уткина, скорей всего это был слезоточивый газ «Черёмуха». Ведущий рассказал, что сейчас находится дома и ему ничто не угрожает. Уткин напомнил, что в последние 3 недели он рассказывает на своём youtube-канале об аферах с трансферами футбольных игроков, в которых, по его словам, имеет смысл подозревать юриста главного тренера сборной страны Станислава Черчесова. Уткин отметил, что никакими другими делами, связанными с возможной агрессией, он не занимался.