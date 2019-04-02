Совокупная выручка мировой музыкальной индустрии по итогам прошлого года составила рекордные 19 миллиардов долларов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Международную федерацию звукозаписывающей индустрии. Это почти на 2 миллиарда больше, чем годом ранее. Рост доходов обусловлен преимущественно вкладом платных подписок на сервисы потокового аудио, выручка которых выросла более чем на треть. Всего в мире платными подписками на музыкальные сервисы сейчас пользуются более 250-ти миллионов человек. На втором месте по объему доходы от продажи музыки на физических носителях.