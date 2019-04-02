ФБК: Наталью Шилову, отказавшуюся от своих слов об антисанитарии при поставках питания, могли подкупить или запугать

В Фонде борьбы с коррупцией подчёркивают, что в своём новом видеообращении Шилова солгала. Женщина, в частности, заявила, что Фонд заставил её рассказывать об антисанитарии в обмен на обещания оплатить лечение ребёнка.



В феврале Фонд обвинил компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина» в поставках некачественного питания в детские сады и школы. В ФБК считают, что по вине предприятий Пригожина произошла вспышка дизентерии. В подтверждение Фонд борьбы с коррупцией опубликовал интервью с Натальей Шиловой, экс-сотрудницей компании «Московский школьник» — тогда женщина рассказывала, как работала в связанной с Евгением Пригожиным компании и находила нарушения на предприятии.