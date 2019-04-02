Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга отказались признать свою вину

Сегодня началось рассмотрение дела по существу. Между тем правозащитники рассказали, что один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов пожаловался на пытки в «секретной тюрьме ФСБ», пишет сайт «Медуза». Брат Эрматова Ибрагим, также обвиняемый по делу о теракте, рассказал правозащитникам, что и его били и надевали мешок на голову. Всего по делу проходят 11 человек.

Теракт произошел два года назад. Погибли 16 человек, включая смертника.