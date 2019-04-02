Жители столицы Алжира вышли на улицы, празднуя отставку президента, который руководил государством 20 лет

Этим вечером 82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе. Как сообщает агентство ТАСС, в центральные районы столицы стали стекаться толпы людей, многие обернулись в национальные флаги, слышны автомобильные сигналы.

Бутефлика пришёл к власти в 1999 году. Он собирался баллотироваться на пятый президентский срок, но отказался от этой идеи из-за многотысячных акций протеста. В последние недели появлялись сообщения об ухудшении здоровья политика.