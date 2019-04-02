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22:04, 02 апреля 2019

Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинский специалист Диего Симеоне, который работает в Атлетико

Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинский специалист Диего Симеоне, который работает в мадридском Атлетико.

Доходы Симеоне составляют 41 миллион евро в год. Трудно даже представить сколько ему предложили в миланском Интере, куда он собрался переходить этим летом, если он согласился оставить клуб, в котором работает уже восемь лет. Обычно тренеры получают меньше игроков, но Симеоне опережает по доходам нападающего мадридского Реала Гаррета Бейла, который занимает пятое место среди футболистов по количеству заработанных денег. Вне конкуренции естественно Лионель Месси и Криштиану Роналду, доход которых составил соответственно 130 и 113 миллионов. Если же возвращаться к списку самых успешных в финансовом смысле тренеров, то вторая и третья строчка за уволенными специалистами. Жозе Моуриньо получил в  прошлом году 31 миллион, а Тьерри Анри 25 с половиной, причем француз проработал в клубе Монако всего несколько месяцев.

Один из самых востребованных тренеров мира Хосеп Гвардиола зарабатывает в Манчестер Сити 24 миллиона евро, а наставник Барселоны Эрнесто Валверду 23. Это четвертое и пятое места в списке.



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