Основной версией взрыва в военно-космической академии в Санкт-Петербурге названо неосторожное обращение с боеприпасами

Инцидент произошел сегодня днем в одном из служебных помещений административного здания.

Военные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в Военно-космической академии имени Можайского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, в здании взорвался «неустановленный безоболочный предмет». Четверо военнослужащих получили различные травмы, но, по утверждению Минобороны, их жизням ничего не угрожает.

Официальные выводы следствия пока не обнародованы, но, по утверждению источника агентства, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с боеприпасами. Издание 78.ru сообщало, что в здании взорвалась мина, а детонация произошла в тот момент, когда снаряд пытались перенести.

Другую версию приводит «Коммерсант»: согласно его данным, пакет с взрывным устройством был найден под одной из лестниц. Курсанты позвали преподавателей, среди которых был полковник Рифат Закиров, решивший накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия взрыва. Он же получил самые тяжелые травмы.

По данным «Коммерсанта», пакет с бомбой мог оставить кто-то из учащихся или сотрудников академии.