Бывшая сотрудница «Московского школьника» заявила, что ФБК заставил её солгать об антисанитарии при поставках в школы

Бывшая сотрудница компании «Московский школьник» Наталья Шилова заявила, что Фонд борьбы с коррупцией заставил её солгать об антисанитарии при поставках питания в школы. В своём видеообращении она сказала, что в обмен на ложь ей пообещали оплату лечения ребёнка. Шилова подчеркнула, что сведения, упомянутые в расследовании, не соответствуют действительности.

Интервью youtube-каналу «Навальный Live» Шилова дала в феврале. Тогда Фонд борьбы с коррупцией обвинил компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина» в поставках некачественного питания в детские сады и школы. В ФБК считают, что по вине предприятий Пригожина произошла вспышка дизентерии.

В своём новом видеообращении Наталья Шилова лжёт. Её могли запугать, — сказала сегодня в эфире канала «Навальный Live» юрист ФБК Любовь Соболь.

Тем временем стало известно, что две столичные школы обратились в суд с иском против комбината питания «Московский школьник». Суть претензий неизвестна. Согласно материалам госзакупок, одна из школ заключила с предприятием договор на поставку продуктов на 38 миллионов рублей, другая – на 153 миллиона, — пишет газета «Коммерсантъ».