Авиакомпания «Победа» не сможет закупить российские самолеты МС-21 в качестве альтернативы «Боингам 737 МАХ», — решили в правительстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова. Там уточнили, что в случае замены может быть нарушена экономика лоукостера, подразумевающая монопарк самолетов.

За последние полгода разбились два самолета «Боинг 737 МАХ». Авиакатастрофы произошли в Индонезии и Эфиопии. После этого крупнейшие авиакомпании мира стали отказываться от использования этой модели самолетов.