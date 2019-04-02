Суд в Казани на 20 тысяч рублей оштрафовал экоактивистку, устроившую занятия йогой у здания правительства Татарстана

Веру Керпель признали виновной в организации пикета без подачи уведомления. Активистку, выступающую против строительства мусоросжигательного завода, задержали сегодня днем и из отделения полиции увезли в суд. Решение о штрафе Керпель назвала смешным и сказала, что если потребуется, она дойдет и до ЕСПЧ, — передает «Радио Свобода».

Акцию против строительства мусоросжигательного завода активисты провели летом прошлого года. Участники устроили коллективную зарядку у здания правительства. В конце марта Керпель уже задерживала полиция. Тогда суд не вынес решения и отправил дело обратно в полицию.