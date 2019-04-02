Бывшая сотрудница компании «Московский школьник» Н.Шилова утверждает, что ФБК заставил ее солгать об антисанитарии

Бывшая сотрудница компании «Московский школьник» Наталья Шилова утверждает, что ФБК заставил ее солгать об антисанитарии при поставках питания в школы. В своем видеообращении Шилова заявила, что в обмен на ложь ей пообещали оплату лечения ребенка. Женщина утверждает, что ей дали зачитать готовый текст, в котором были неточности и домыслы.

В феврале в интервью YouTube-каналу «Навальный лайв» Шилова рассказывала, как работала в связанной с Евгением Пригожиным компании «Московский школьник» и находила нарушения на предприятии, поставляющем продукты в детские сады и школы. В ФБК считают, что по вине компаний Пригожина в Москве произошла вспышка дизентерии. Комментируя новое интервью Шиловой, в фонде отметили, что на это раз она лжет, и предположили, что женщину могли подкупить или запугать.