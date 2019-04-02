Мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербурге, составляла, по разным данным, от 500 до 800 граммов

Мощность взрывного устройства, сработавшего в Военной академии в Петербурге, составляла, по разным данным, от 500 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Цифры приводят источники газеты «Коммерсантъ» и телеканала РЕН ТВ.

Взрыв произошел сегодня днем. По данным Минобороны, пострадали 4 человека. Одного из них прооперировали. В министерстве говорят, что жизнь людей вне опасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.