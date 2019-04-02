Свердловская чиновница, уволенная после заявления о том, что государство не просило рожать детей, устроилась на новую работу. Это Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, — пишет агентство URA.Ru. По его данным, еще в феврале Ольге Глацких предложили должность зам.директора комплекса. До скандала Глацких занимала должность главы департамента молодежной политики Свердловской области.