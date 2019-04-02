Генпрокуратура отрицает причастность к удалению статей в ярославских СМИ

Это следует из комментария представителя надзорного ведомства Александра Куренного, — сообщает агентство Интерфакс.

Сегодня сайт TJournal со ссылкой на источник сообщил, что в Ярославле Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти. Роскомнадзор потребовал от нескольких местных изданий удалить материалы, в которых рассказывалось о граффити на здании МВД с оскорблением в адрес президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Эху», что его ведомство таким образом проводит профилактическую работу со СМИ.

Закон о неуважении к власти вступил в силу несколько дней назад. Он предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей и до 15-ти суток ареста. Согласно механизму, прежде, чем назначить штраф, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор с просьбой удалить материал.