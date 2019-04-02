Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий использовать для охоты лук как холодное метательное оружие

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на нижнюю палату парламента. Поправки в закон об оружии год назад предложила группа депутатов во главе с Эрнестом Валеевым и Владиславом Резником. Они предложили определить в законе понятие охотничьего стрелкового метательного оружия, лука и стрел и регламентировать их покупку, а также использование для охоты. Действующее законодательство разрешает использовать лук и стрелы только для занятий спортом.