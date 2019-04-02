Семья девочки, которая столкнулась с травлей после обращения к президенту, переехала в другой район Псковской области

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на детского омбудсмена региона Наталью Соколову. Уполномоченный по защите прав ребенка не стала называть место жительства. Она сказала, что семье необходимо спокойно обустроиться на новом месте.

В середине марта стало известно, что 12-летняя школьница Тася Перчикова написала письмо президенту и пожаловалась на трудности, с которыми столкнулась семья. Ответа от главы государства не последовало, однако история девочки появилась в СМИ. Односельчане устроили травлю, в частности, вынудив мать школьницы уволиться с работы.