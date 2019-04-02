Фигурант дела «Нового величия», заключивший сделку со следствием, дает ложные показания, — утверждает адвокат Ольга Карлова. По ее словам, Павел Ребровский объявил ее подзащитную, Анну Павликову, мнимой больной. Кроме того, он приписал ей ряд высказываний и действий, которых не было, — пишет сайт «МБХ Медиа».

Сегодня стало известно, что Ребровский, обвиняемый, как и другие фигуранты дела, в участии в экстремистском сообществе, заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под подписку о невыезде.