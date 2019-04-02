Две столичные школы обратились в суд с иском против комбината питания «Московский школьник»

Это предприятие Фонд борьбы с коррупцией называет компанией, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. В ФБК считают, что компании Пригожина поставляют некачественное питание в детские сады и школы, что в итоге стало причиной вспышки дизентерии. Суть претензий двух учебных заведений к комбинату «Московский школьник» неизвестна. Согласно материалам госзакупок, одна из школ заключила с предприятием договор на поставку продуктов на 38 миллионов рублей, другая – на 153 миллиона, — пишет газета «Коммерсантъ».