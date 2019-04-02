Следователи рассматривают умышленное заражение как одну из версий отравления ульяновских курсантов

Об этом пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на письмо Главной военной прокуратуры в ответ на запрос депутата Госдумы Алексей Куринного. Согласно этим данным, рассматриваются три версии, в том числе поставка в училище продукции с личинками эхинококка и недостаточная термическая обработка продуктов.

О заражении стало известно в феврале этого года. Пострадали 54 курсанта. Эпидемиологи говорят, что они заразились еще в 2017-м году.