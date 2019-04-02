Пакет с взрывным устройством в здании Военной академии в Петербурге мог оставить кто-то из сотрудников или учащихся

Это одна из версий, — пишет газета «Коммерсантъ». Источники издания не исключают, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано на статью о теракте.

По предварительным данным, взрыв произошел сегодня днем при попытке нейтрализовать найденное взрывное устройство. Пострадали 4 человека. Это подтверждает Минобороны России. Там говорят, что одного военнослужащего успешно прооперировали. Состояние других не вызывает опасений врачей.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство общеопасным способом.