На стадионе ВТБ – Арена в Москве, который известен всей стране как Динамо, начали менять газон, хотя на ранее уложенном не сыграли ни одного матча.

Само сооружение, которое реконструировали в течении 10 лет, потратив на это более 900 миллионов рублей сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Для того, чтобы играть в футбол на стадионе готово все, за исключением главного – газона. Арену должны были открыть Динамо и Спартак, но премьер лига не приняла поле и матч пришлось переносить в Химки. После этого было объявлено, что газон заменят на новый, который должен прижиться к концу мая. В этом случае матчем открытия может стать финал Кубка России и тогда сложится парадоксальная ситуация – отыгрывать стадион Динамо будут без команды Динамо. В инстаграме стадиона новость встретили язвительно. Один из комментаторов написал «И вас тоже с первым апреля», а другой поинтересовался не будут ли вместе с полем демонтировать весь стадион. В ответ он получил вежливое нет.

Стадион Динамо в Петровском парке долгое время был главной ареной страны. Он был построен в 1928 году и пережил две реконструкции.