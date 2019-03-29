В «Партии перемен» не подтверждают сведений о прекращении финансирования проекта Ксенией Собчак

О том, что телеведущая и политик перестала выделять деньги этой структуре, сегодня сообщили источники издания РБК. В материале также говорилось, что из-за прекращения финансирования партия сменит офис и переедет с Поварской улицы в район Октябрьского поля. Источники указывали на разногласия Собчак с председателем партии Дмитрием Гудковым.

Ксения Собчак не переставала финансировать «Партию перемен» и никакого конфликта нет, — сказал «Эху» политик Дмитрий Гудков.

Гудков добавил, что сейчас партия ищет новые офисы в рамках подготовки к предстоящим выборам.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале также сообщила, что по-прежнему состоит в партии и продолжает ей помогать.