Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за распространение иностранных газет и журналов без разрешения

Поправки были инициированы правительством.

Поправки об ответственности за распространение иностранных изданий предложено внести в Административный кодекс. Законопроект предусматривает штрафы: гражданам придется заплатить до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам – до 3 тысяч. Самые серьезные санкции готовят для юрлиц, которым в случае нарушения грозит штраф до 30 тысяч рублей. Во всех случаях распространяемые без разрешения газеты и журналы будут конфискованы, говорится в сообщении на сайте Госдумы. Выдавать соответствующее разрешение должен Роскомнадзор.

Опрошенные интернет-изданием «Фонтанка» эксперты не исключают, что новые правила могут ударить по тем, кто выписывает иностранную прессу или привозит ее с собой из зарубежных поездок. По другим оценкам, запрет будет касаться лишь массового распространения периодических изданий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с начала этого года было выявлено 160 нарушений в распространении иностранной прессы. Их число растет каждый год.