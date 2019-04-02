Мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербурге, по предварительным данным, составила до 500 граммов

Мощность взрывного устройства, сработавшего в Военной академии имени Можайского в Петербурге, по предварительным данным, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

Взрыв произошел сегодня днем. По предварительной версии устройство сработало под лестницей. Пострадали 4 человека.

Между тем, источники газеты «Коммерсантъ» говорят, что дело может быть переквалифицировано и расследоваться как теракт. По одной из версий, взрывное устройство оставил учащийся либо сотрудник академии.