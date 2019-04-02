Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный к 8-ми годам колонии, попросил отсрочить исполнение наказания в части выплаты штрафа. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на адвоката экс-чиновника Андрея Грохотова. По его словам, ни у Белых, ни у его доверителей нет денег на выплату штрафа. Арестованное имущество экс-губернатора оценили чуть более чем в 4 миллиона рублей. Суд обязал Белых выплатить штраф размером 48 миллионов. Защита просит предоставить отсрочку сроком в 5 лет.

Белых отбывает наказание по обвинению в получении взяток.