Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко
Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. РБК называет Терещенко приближенным к семье Арашуковых — сенатора и его отца, которые стали фигурантами уголовного дела.
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Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. РБК называет Терещенко приближенным к семье Арашуковых — сенатора и его отца, которые стали фигурантами уголовного дела.
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