Взрыв в военной академии в Петербурге квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом

Именно по этой статье возбуждено уголовное дело, — сообщает Следственный комитет. По официальной версии, пострадали 4 человека. Согласно предварительным данным, в одном из корпусов сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. После этого преподавателей и курсантов срочно эвакуировали. Перед выходом от каждого потребовали предъявить удостоверение, пишет сайт «Фонтанка».