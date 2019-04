Говорить о том, кто будет следующим президентом Украины, — пока рано. Обоих кандидатов ждёт ожесточённая борьба — таков основной тон публикаций в иностранной прессе.

Получается, что во втором туре выборов президента Украины сойдутся комик и шоколадный король, — взывает к общественности The Wall Street Journal. Несмотря на предварительные результаты, это показывает, что политическая система страны начинает функционировать нормально, — говорят эксперты издания. Но кто победит в этих баталиях, пока неизвестно. Тем временем, Москва, как пишет швейцарская Neue Zurcher Zeitung, пытается разыграть карту хаоса на выборах. Её политтехнологи уже несколько месяцев манипулятивно рисуют образ находящейся в глубоком кризисе, разобщенной страны и пытаются представить в этом свете и оба тура голосования. При всех предубеждениях относительно выборов это не соответствует реальности, что подтверждают независимые и международные наблюдатели", — перевод по сайту Inopressa.ru. Влиятельный журнал Foreign Policy предостерегает: «Никто не знает, как себя поведёт на посту президента Владимир Зеленский. Будет ли он в сговоре с Москвой? Или станет марионеткой олигархов?». С другой стороны, отмечает издание, Пётр Порошенко — вполне знакомая фигура и его политика понятна: он смог спасти страну во время катастрофы в 2014-2015 годах, ещё пять лет Порошенко будут означать постепенные реформы, развитие институтов и стабильности, а также интеграцию с Западом. Но ему точно стоит беспокоиться о том, что ему не удаётся справиться с коррупцией».

Немецкие политики приветствуют итоги первого тура выборов президента Украины и отмечают непредсказуемость результатов. Самыми главными достижениями в Европе считают конкурентность и демократический характер голосования — пишет Немецкая волна, — В Германии заверили, что будут сотрудничать с любым избранным президентом Украины. Вашингтон пока не реагировал официально на президентские выборы на Украине. Причиной этого называют ожидание окончательных результатов, которые появятся не раньше подведения итогов второго тура, — отмечается в статье The Washington Post. Однако, по сообщению The Guardian, всё-таки американский конгресс поздравил Украину с первым туром выборов. Как минимум такая запись появилась на сайте сенатского комитета по международным делам. Хотя, обозреватели британской The Guardian предостерегают, — неопытный комик на Украине как лидер страны – это ключ к успеху России, которая уже давно предпринимает попытки расшатать это государство изнутри. К.Ц.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля.