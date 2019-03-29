Президент Путин принял решение предоставить Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов

Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашении основного долга по ранее выданным займам, — сказал министр финансов Антон Силуанов. Общий объем долга Белоруссии перед Россией превышает 6,5 миллиардов долларов, — напоминает Интерфакс. Между тем, бывший министр экономики Андрей Нечаев заявил, что президент не может принимать решение о выделении кредита Белоруссии, это нарушает принцип разделения властей и Конституцию. По словам Нечаева, использование государственных средств подобным образом должно быть отражено в бюджете, а бюджет – это прерогатива парламента, в данном случае, это Госдума и Совет Федерации.



Президент не может принимать решения о выделении кредита Белоруссии. Это нарушает Конституцию и принцип разделения властей, — сказал «Эху» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Нечаев добавил, что открытое пренебрежение к Конституции не может не беспокоить.

Между тем, в Кремле утверждают, что вопрос о предоставлении кредита Белоруссии находится в стадии проработки. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что соответствующее заявление будет сделано в свое время.

Кстати, сегодня отмечается День единения народов Белоруссии и России. 20 лет назад был подписан договор о создании союзного государства. Между тем, 48% россиян не хотят объединения с Белоруссией, — показал опрос ВЦИОМ. 18% выступают за объединение двух государств в одно на равноправной основе или вхождении Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов федерации. Больше половины россиян – 51% — впервые услышали от социологов о том, что союзное государство уже существует. Интересно, что жители Белоруссии категорически против вхождения в состав России. «Это невозможно», — считает президент Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России.