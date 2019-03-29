Минфин предлагает включить в налоговый кодекс 6 неналоговых платежей – утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также сбор с большегрузов и операторов связи. В частности, это будет означать уголовную ответственность в случае уклонения от уплаты в крупном размере. Как отмечает РБК, бизнес не согласен с инициативой Минфина. В марте на съезде РСПП предприниматели попросили президента не торопиться с включением сборов в Налоговый кодекс.

Предложение Минфина не решает экономических задач и нарушает вето на повышение налоговой нагрузки, — такое мнение в эфире «Эха» высказал сенатор Сергей Калашников.

Калашников добавил, что увеличение НДС и ряд косвенных налогов, появившихся в последние 2-3 года, не способствовали улучшению экономического климата.

Если предложения Минфина будут воплощены в жизнь, в конечном итоге за все заплатит потребитель, — считает экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, с большой вероятностью предложения Министерства финансов будут приняты.