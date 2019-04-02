Глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко, по некоторым данным, покидает свой пост после четырех лет работы

Об этом сообщили ТАСС и «Говорит Москва». Официального подтверждения этой информации нет.

Начальник московского управления ГИБДД подал в отставку по собственному желанию. Теперь его заявление должен подписать президент. Сегодня этот вопрос поднимался на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, сообщил радиостанции источник в МВД. По его словам, завтра Коваленко, якобы, уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что это не связано с ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли два человека. Проблемы в управлении были еще давно.

Авария, о которой идет речь, произошла 25 марта. Виновный в столкновении уроженец Чечни с места происшествия скрылся. Он явился в полицию только спустя несколько дней после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал его «не позорить свой род». Из-за этого происшествия министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил Виктору Коваленко выговор и пригрозил лишить его должности, если ещё раз такое повторится. К дисциплинарной ответственности были привлечены еще несколько офицеров, а инспектор ДПС, находившийся на месте аварии, уволен.

Между тем, в пресс-службе Госавтоинспекции опровергли Интерфаксу проведение совещания по вопросу отставки Коваленко, добавив, что иной информацией не располагают.