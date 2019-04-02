Мещанский суд Москвы продлил до 3 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову

На такой же срок под домашним арестом останутся двое других фигурантов дела – Софья Апфельбаум и Юрий Итин. Еще один обвиняемый Алексей Малобродский под подпиской о невыезде. Не видит оснований для продления домашнего ареста фигурантов дела «Седьмой студии» адвокат Ирина Поверинова. Она защищает интересы Софьи Апфельбаум.

Первого апреля в Мещанский суд передали дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Только она признала свою вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других обвиняемых. Ее дело рассмотрят в особом порядке 11 апреля.