Бывшая сотрудница компании Пригожина обвинила ФБК в фабрикации расследования о нарушениях при поставках питания

Бывшая сотрудница компании Евгения Пригожина обвинила ФБК в фабрикации расследования о нарушениях при поставках питания в школы. По утверждению Юлии Шиловой, ее вынудили оговорить работодателя.

Экс-сотрудница компании «Московский школьник» заявила, что ей пришлось солгать ради оплаты дорогостоящего лечения сына, заболевшего кишечной инфекцией. По словам Юлии Шиловой, к ней обратилась юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, пообещавшая возместить расходы в обмен на интервью для расследования.

Оно вышло в середине февраля: бывшая сотрудница компании Евгения Пригожина утверждала, что во время работы там видела, как нарушались санитарные нормы, подделывались справки и использовались некачественные продукты.

В видеообращении, опубликованном сегодня, женщина говорит, что стала жертвой манипуляции. Интервью пришлось зачитывать с листа, утверждает Шилова.

По словам Шиловой, после того, как она выполнила требования сотрудников ФБК и записала интервью, они «предали ее» и не стали помогать с лечением ребенка.

Видеообращение Шиловой появилось на следующий день после того, как стало известно об иске «Московского школьника» к Алексею Навальному и Любови Соболь.