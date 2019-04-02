Минздрав предложил новые правила реабилитации для детей и взрослых

По мнению специалистов, изменения не предусматривают восстановления людей с тяжёлыми заболеваниями и инвалидов.

Разделение людей по так называемому реабилитационному потенциалу Минздрав решил сохранить. А вот дальше начинаются нововведения. В реабилитации могут отказать человеку, если врач или комиссия медиков решат что он полностью восстановиться никогда не сможет. Такие люди в дальнейшем смогут рассчитывать только на паллиативную помощь, а проводить их реабилитацию не смогут даже частные клиники, пишет интернет-издание Медуза. В группе без возможности на восстановление могут оказаться дети с церебральным параличом и спинальной мышечной атрофией, а также взрослые с рассеянным и боковым амиотрофическим склерозом, отмечает издание. Опрошенные им эксперты назвали подход цитата «дискриминационным» и указали на нарушение Конвенции ООН по правам инвалидов. Россия ратифицировала документ 7 лет назад, признав, что людям с инвалидностью нужно обеспечить доступ к реабилитации. Она нужна независимо от того, сможет человек полностью восстановиться или нет. Директор благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая обратила внимание на то, что проект документа цитата «полностью заточен под восстановительную реабилитацию», к примеру, после травм или инсульта.

В фонде надеялись, что новый порядок поможет людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими прогрессирующими заболеваниями. Сейчас у тяжёлых пациентов нет никакого реабилитационного потенциала, каждому гарантирован уход. О паллиативной помощи в действующих правилах реабилитации не говорится, поскольку на момент вступления в силу приказа в 12м году порядка её оказания ещё не приняли, замечает Медуза. Издание также обращает внимание, что реабилитация по новым правилам будет идти не постоянно, а курсами. Для детей – до трёх недель, в год до четырёх раз. В проекте для взрослых продолжительность не прописана. При детском церебральном параличе в таком режиме восстановиться невозможно. Новый порядок подходит, если ребёнок к примеру сломал руку, отмечают в одном из реабилитационных центров. Там не разделяют предложение о прохождении курса в стационаре в случае тяжёлых нарушений, поскольку вся современная медицина идёт по пути, чтобы при возможности помощь пациенту оказывали на дому.

Документы по новым правилам реабилитации взрослых и детей были вынесены на общественное обсуждение. Проект по детям закончат обсуждать завтра. С условиями восстановления взрослых уже всё решили, пишет Медуза.