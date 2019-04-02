В Ингушетии суды штрафуют и арестовывают участников протестного митинга, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

Суд Магаса арестовал на десять суток четырех участников акции 27 марта. Еще двое активистов оштрафованы на 20 тысяч рублей. В конце марта в Ингушетии — в Назрани и Магасе — состоялись митинги против соглашения о границе с Чечней, на которых звучали требования об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова.