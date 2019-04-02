Следствие: Участники теракта в петербургском метро добивались того, чтобы Кремль вывел войска из Сирии

Так считает следствие.

На скамье подсудимых в Ленинградском окружном военном суде оказались одиннадцать человек. Родом подсудимые либо из Киргизии, либо из Таджикистана. Никто из обвиняемых вину не признает. По версии следствия, задержанные представляют собой террористическую группу, которая хотела установить всемирное шариатское государство. Перед этим они устроили теракт в Петербурге, добиваясь того, чтобы Россия вывела войска из Сирии. Большую часть слушателей в зале составляли журналисты, но пришли также и потерпевшие вместе с родственниками обвиняемых. Так, мать одного их них Яркинай Мирзаалимова заявила, что ее сын просто жил в так называемой «резиновой» квартире и не связан с террористами.

«Мы перед российским народом… У нас совесть чиста. Мой сын не занимался такими террористическими актами. И он вообще не замешан в этом деле. Его вина – не в том месте оказался», – сказала Яркинай Мирзаалимова.

А вот пострадавшая петербурженка Наталья Кириллова пришла посмотреть, что это за люди, у которых есть время и деньги совершать теракты.

«Я хочу послушать. Я хочу понять, чем они занимались в нашей стране. Сейчас 2019 год. Если они с 2014, 2015 года находятся в России. Граждане, я не знаю, тут год не знаешь, на что прожить. На что они жили?!», – удивляется Кириллова.

Также гражданский иск заявил петербургский «Метрополитен». Сумма ущерба – сто восемь миллионов рублей. Один из потерпевших также заявил иск на три миллиона рублей. Обвиняемые требования исков не признали. Напомню, теракт в петербургском метро случился два года назад. Пострадало более ста человек, погибло 16 – в том числе исполнитель теракта.

Следующее заседание по делу о теракте в петербургском метро состоится завтра.