При взрыве в академии имени Можайского в Петербурге пострадали четыре человека

На месте происшествия работают взрывотехники.

Взрыв произошёл около двух часов дня. Первые сообщения поступили о том, что сдетонировала мина в тот момент, когда ее переносили. Позже в минобороны заявили: сработало безоболочное устройство. Пострадали, по официальным данным, четыре человека: три сапёра и преподавательница. Все они находятся в больнице. Как сообщают телеграм-каналы, один из них – в тяжелом состоянии и впал в кому. В самой академии в одном месте выбиты окна, правда не ясно, произошло это в результате взрыва или из-за того, что через них выбирались курсанты. Всего за час с территории вышло более тысячи человек. У всех проверяли документы люди в зеленой форме с оружием и в масках. Выходящие отказывались общаться с журналистами, лишь один из офицеров сказал: «Главное все живы». За последнее время территорию академии покинули несколько машин взрывотехников и ОМОНа. Источники издания «Фонтанка.ру» попытались реконструировать ситуацию. По их словам, взрывное устройство лежало под лестницей, его пытались разминировать внутренние службы, накрыв бронежилетами. В этот момент и произошёл взрыв. Официально о том, что же произошло на самом деле, никто не говорит. Если это было самодельное устройство, то каким образом оно оказалось в здании академии – также не ясно. )

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