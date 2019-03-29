В России впервые применен закон о неуважении к власти

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал от ярославских изданий удалить новость об оскорбительной надписи про президента Путина,— утверждает TJournal. C просьбой удалить материал звонили и редактору местного издания 76.ru Ольге Прохоровой. Об этом она рассказала «Эху»

Новость об оскорбительной надписи удалили не менее пяти ярославских изданий. Глава Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий считает, что необходимо разобраться в произошедшем и поступить в рамках закона.

Ирина Пухтий уточнила, что сама оскорбительную надпись не видела. Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в связи со вступлением в силу закона о неуважении к власти, — сказал «Эху» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ампелонский уточнил, что цель профилактической работы – оперативно пресекать распространение противоправной информации без применения санкций.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта.



Закон об ответственности за неуважение к власти вступил в силу 29 марта.

Одним из авторов инициативы стал сенатор Андрей Клишас. Документ рассматривался вместе с еще одним предложением парламентария и его коллег – законом о запрете фейковых новостей. Правда, в случае с оскорблением власти, ответственность наступает не только в виде штрафа, но и в случае рецидива даже административного ареста.

Неуважением или оскорблением власти в законе называется распространение, в том числе в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, конституции или государственным органам Российской Федерации.

За первое нарушение грозит штраф до ста тысяч рублей. За повторное – до трехсот тысяч или арест на срок до пятнадцати суток.

В законе прописан порядок досудебной блокировки подобных сведений. Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации или блокировки ресурса, который откажется это сделать. Регулятор направляет провайдеру уведомление. Тот в свою очередь связывается с владельцем сайта, который в течение суток обязан удалить спорную информацию. В противном случае, доступ к ресурсу ограничивается, пока оскорбительная информация не исчезнет с интернет-страницы.

Чиновники поначалу критиковали инициативу. Министерство цифрового развития и Генпрокуратура отказывались поддерживать документ. К третьему чтению правительство отправило положительный отзыв. Законопроект в Госдуме поддержали большинством голосов. Штрафы выросли в 20 раз.

Без проблем документ прошел и Совет Федерации, где против выступили только четыре сенатора. Людмила Нарусова назвала целью документа устрашение общества, ее коллега Клишас заверил, что закон не будет учить граждан уважать свою власть.

Правозащитное сообщество, в том числе Совет по правам человека при президенте отмечало, что расплывчатые формулировки дают основы для произвольных действий, а под действие нормы попадут карикатуры, анекдоты и пародии.

Пока неизвестна правоприменитальная практика закона об оскорблении власти, сказала в эфире «Эха» Доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики Елена Лукьянова.

О том, что делать должны начать дискуссию сами средства массовой информации, при этом сильно рискуя, заключила Елена Лукьянова.