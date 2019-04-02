После взрыва в академии имени Можайского в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Об этом сообщает Следственный комитет.

Сегодня днем в здании сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадали четыре человека. Все получившие травмы являются офицерами. Курсантов среди пострадавших нет. По предварительной версии, которую приводит сайт «Фонтанка», взрыв произошел, когда группа разминирования попыталась эвакуировать найденное под лестницей в одном из корпусов самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве частично обрушился лестничный пролет.