ТАСС: Глава московского ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку

Глава московского ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, но официально информация пока не подтверждена.

Коваленко написал рапорт об отставке по собственному желанию. По словам собеседника ТАСС, проблемы в московском управлении ГИБДД были давно и уход начальника не связан с громким ДТП на Можайском шоссе.

«Говорит Москва» со ссылкой на источник в МВД также подтверждает увольнение Коваленко. По словам собеседника радиостанции, сегодня этот вопрос поднимался на совещании руководства федеральной Госавтоинспекции. Глава московского ГИБДД уходит в отпуск, после которого уже не вернется на прежнюю должность. По неподтвержденным данным, Коваленко намерен уйти на пенсию.

На минувшей неделе он получил выговор из-за ДТП, унесшего жизнь женщины с ребенком. Глава МВД Владимир Колокольцев предупредил генерала, что тот лишится должности, если подобное повторится.

Смертельная авария, ставшая поводом для разбирательства, произошла 25 марта: на Можайском шоссе столкнулись две машины. Во время оформления ДТП виновник смог скрыться с места происшествия.

Позднее выяснилось, что авария произошла по вине уроженца Чечни Муслима Джамбекова. Он сдался полиции после призыва главы республики Рамзана Кадырова.