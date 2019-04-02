Роскомнадзор потребовал от ярославских СМИ удалить новость о граффити с оскорблением Владимира Путина

Об этом со ссылкой на источник сообщил сайт TJournal. Согласно этим данным, по меньшей мере пять СМИ в итоге новость удалили. Речь идет о сообщениях про граффити, которое появилось на здании регионального МВД в Ярославле. Как отмечает TJournal, требование удалить эту новость стало первым применением нового закона о неуважении к власти.

В Роскомнадзоре заявили, что начали профилактическую работу со СМИ, цель которой – создать механизмы, позволяющие прекращать распространение противоправной информации без привлечения журналистов к ответственности, — сообщает агентство ТАСС.