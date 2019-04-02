На месте взрыва в Военной академии имени Можайского в Петербурге работают саперы

По предварительным данным МЧС, в здании сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва в военной академии Можайского в Петербурге пострадало четыре человека. Всех курсантов уже эвакуировали из здания.

От взрыва на территории военно-космической академии Можайского пострадали четыре человека. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, сообщает портал «Фонтанка.ру». По данным издания, все пострадавшие – офицеры. Их с разными травмами госпитализировали в Военно-медицинскую академию. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что приоритетной причиной взрыва сейчас считается неосторожное обращение с боеприпасами. По предварительной информации, в отделе кадров учебного заведения взорвалась противотанковая мина. Она хранилась в подсобке и, вероятнее всего, использовалась как наглядное пособие. Из-за взрыва частично обрушился лестничный пролет. Между тем, телеканал 78 сообщает, что специалисты нашли в учебном заведении ещё одну мину. Она лежала под лестницей. На данный момент на месте происшествия работают взрывотехники и сотрудники МЧС. Также к месту происшествия приехал временный губернатор Петербурга Александр Беглов.

В то же время некоторые СМИ сообщили о взрыве в сельскохозяйственном техникуме города Пушкин. Впрочем, как выяснилось позже, сотрудник лаборатории просто уронил колбу и получил химический ожог. После взрыва возбудили уголовное дело о покушении на убийство — сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.