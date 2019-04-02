Юлия Тимошенко отказалась поддержать Владимира Зеленского или Петра Порошенко перед вторым туром выборов президента Украины. Лидер партии «Батькивщина», занявшая по итогом первого тура третье место, заявила, что перед Украиной стоят большие вызовы и ни один из кандидатов, прошедших во второй тур, не справится с этими вызовами и «не остановит ни войны, ни беды». Тимошенко также добавила, что ее команда постарается не допустить фальсификаций во втором туре, — сообщает издание «Украинские новости».