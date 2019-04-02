Суд в Ростове-на-Дону оставил под домашним арестом активисту движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. Защита просила разрешить Шевченко прогулки и сопровождение детей в школу, телефонные звонки, вызов врачей. Все ходатайства были отклонены.

Анастасия Шевченко стала фигуранткой дела об организации, признанной в России нежелательной. В минувшие выходные «Открытая Россия» объявила о ликвидации движения. В организации пояснили, что пошли на это, чтобы защитить от необоснованного преследования своих активистов.